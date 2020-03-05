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Kaybolan kadın 19 gündür bulunamadı

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde 16 Şubat Pazar günü evinden çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan 61 yaşındaki Fatma Uykun'u arama çalışmaları 19 gündür sürüyor.

IHA05 Mart 2020 Perşembe 10:06 - Güncelleme: 05 Mart 2020 Perşembe 10:06

Ankara’nın Nallıhan ilçesi Eymir Mahallesinde gerçekleşen olayda, Fatma Uykun (61), 16 Şubat 2020 Pazar günü 16.00 sıralarında evinden çıktı. Uygun, eve dönmeyince ailesi jandarma ekiplerine haber verdi. Jandarma ekipleri, AKUT ve AFAD ekiplerinin de katılımıyla drone ve özel eğitimli köpekler ile geniş çaplı bir arama gerçekleştirildi. Aradan geçen 8 günün ardından çeşitli gönüllü arama kurtarma ekiplerinin de çalışmalara katılmasıyla aramalara devam edildi.

19 gün geçmesine rağmen halen haber alınamayan Fatma Uykun’u arama çalışmalarına Jandarma Sualtı Arama Kurtarma (SAK) timleri de katıldı. Eymir Mahallesindeki su kuyularında ve gölette arama çalışmaları yapıldı. Olayla ilgili araştırma halen devam ediyor.

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