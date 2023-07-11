İSTANBUL 31°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Temmuz 2023 Salı / 23 ZilHicce 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,1066
  • EURO
    28,7301
  • ALTIN
    1614.54
  • BIST100
    6270.41
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kaybolan kadını arama kurtarma çalışmaları devam ediyor
Güncel

Kaybolan kadını arama kurtarma çalışmaları devam ediyor

Ordu'nun Fatsa ilçesinde selde kaybolan kadını arama kurtarma çalışmalarına sabah devam edilecek.

AA11 Temmuz 2023 Salı 03:16 - Güncelleme:
Kaybolan kadını arama kurtarma çalışmaları devam ediyor
ABONE OL

Kentte dün etkili olan sağanak sırasında Yavaş Mahallesi'nde hayvanlarına ahırın yanındaki alanda yaprak kesen Naciye Yılmaz'ın (64), ırmağa düşerek sel sularına kapıldığı ve kaybolduğunun belirtilmesi üzerine başlatılan arama kurtarma çalışmalarına ara verildi.

Yılmaz'ın kardeşi Nuri Baykuş, eniştesinin haber vermesi üzerine ablasının kaybolduğu bilgisini aldığını söyledi.

Evin yanına geldiğinde ablasının kullandığı orağın düşmüş olduğunu gördüğünü anlatan Baykuş, "Sonrasında evin etrafını, yukarıya doğru aradım. Bulamayınca hanımım, 'Süt burada duruyor' dedi. Sütün orada olmasını görünce ve orak da orada bulununca zaten dedim, 'Buradan düşmüş'. Şiddetli yağış da vardı." diye konuştu.

Baykuş, daha sonrasında konuyu ilettiği muhtarın, durumu ekiplere bildirdiğini aktararak sağlıkçılar ile UMKE ve AFAD ekiplerinin gelerek çalışma yaptığını kaydetti.

Dere suyunun çok kuvvetli aktığına işaret eden Baykuş, aramalara ara verildiğini ve sabah devam edileceğini ifade etti.

Sezgin Yılmaz ise annesinin ahırın kenarına orakla yaprak biçmeye gittiğini, bir anda kayarak ırmağın içine düştüğünü tahmin ettiklerini söyledi.

Annesinin başörtüsü ve kullandığı orağı bulduklarını dile getiren Yılmaz, "Yani ırmağa düştüğü belli. Başörtüyü dalda bulduk. Her yeri aradık, bulamadık. İnşallah en kısa sürede de buluruz. İnşallah da yaşar." dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ordu'nun Fatsa ilçesinde yoğun yağış nedeniyle meydana gelen selde 1 vatandaşımızın kaybolduğu bilgisini almamız üzerine olay yerine acilen 1 ambulans ve 2 UMKE ekibi görevlendirilmiştir. Arama ve kurtarma çalışmaları devam etmektedir." ifadelerini kullanmıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.