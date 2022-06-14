Kaybolmadan önce kız arkadaşını arayıp isim vermiş

Acıpayam'da 9 Haziran'da evlerinden çıkıp, dönmeyen İsmail Yalçın ve Hasan Akköse için aileleri kayıp başvurusunda bulundu. İhbarı değerlendiren polis ekipleri, Yalçın ve Akköse'nin en çok gittiği Serinhisar ilçesine bağlı Aydoğdu Yaylası'nda arama yaptı. Ekipler, Yalçın ve Akköse'nin evden çıkıp, bindikleri otomobili terk edilmiş, cep telefonlarını ise parçalanmış halde ormanda buldu. İncelemede bölgede kan izlerine de rastlanıldı. Alanda inceleme yapan ekipler, ikilinin en son birlikte görüldüğü Mustafa A.'yı gözaltına aldı.

HASAN İLE İSMAİL'İ VURDUĞUNU İTİRAF ETTİ

Mustafa A.'nın emniyetteki ilk ifadesinde, iki gençle tartıştığını, tüfekle ateş açtığını, daha sonra da Yalçın ve Akköse'nin kaçtığını söylediği belirtildi. Mustafa A.'nın, Hasan Akköse'nin uzaktan akrabası olduğu ve 10 yıl önce işlediği cinayet nedeniyle cezaevine girdiği belirlendi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri ayrıca olaya karıştığı ileri sürülen 8 kişiyi gözaltına aldı.

SU KUYUSU BOŞALTILDI, ARAMA BAŞLATILDI

Şüphelilerden birinin, kayıp gençlerin Serinhisar ilçesi Develikuyusu mevkisinde olabileceğini söylemesi üzerine ekipler, çalışmalarını burada yoğunlaştırdı. Ekipler, ovadaki bir su kuyusunun üzerinin kısa süre önce toprak ve kaya parçaları ile doldurulduğunu belirledi. 25 metre derinliğindeki su kuyusunun boşaltılmasına karar verilip, itfaiyeden yardım istendi. Kuyunun etrafına güvenlik şeridi çekildi. Dün kuyunun boşaltılması için çalışma başlatıldı. Önce kepçe ile kuyunun etrafı kazılmaya başlandı. Havanın kararması ile kuyunun etrafı dev spot ışıklarıyla aydınlatıldı. Kazı çalışmaları gece boyunca aralıksız sürdü ancak bir sonuç alınamadı. Kuyudaki arama çalışmalarına bugün de devam edildi.

Öte yandan kayıp gençlerden Hasan Akköse'nin kayboldukları günün gecesi kız arkadaşını aradığı ortaya çıktı. Kız arkadaşının polise verdiği ifadesinde, "Hasan cep telefonundan gizlice beni arayıp, 'Mustafa A.'nın ismini verdi. Ardından 'Eyvah' diye bir ses duyuldu ve telefon kapandı" dediği belirtildi.