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Kaydı silinen öğrenci KDK kararı sayesinde okuluna döndü

Atatürk Üniversitesinde ders sonucu kaydında yanlışlık yapıldığı için ilişiği kesilen yüksek lisans öğrencisi, Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) kararıyla okuluna geri döndü.

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KDK'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Atatürk Üniversitesinde yüksek lisans yapan ve seminer dersini başarıyla geçen öğrencinin ders sonucu kayıtlara yanlış geçirildiği için okulla ilişiği kesildi.

Öğrenci, üniversite yönetimine yaptığı itirazlar kabul edilmemesi nedeniyle KDK'ye başvuruda bulundu. Bunun üzerine KDK, üniversite yönetiminden bilgi ve belge talep etti.

Üniversite yönetimi, KDK'ye gönderdiği cevabi yazıda öğrencinin seminer dersini geçtiğine dair bir kanıt olmadığını belirtti. Ombudsmanlık, üniversite yönetiminin cevabı ve öğrencinin iddiaları üzerine yaptığı araştırmada danışman öğretmenin tanıklığını delil kabul etti. Tez dönemine geçen bir öğrencinin teknik olarak seminer dersini verdiğinin de belirlenmesi üzerine öğrencinin haklı olduğu kanaatine varan KDK, üniversiteden kayıt silme işleminin geri alınmasını istedi.

Atatürk Üniversitesi Hukuk Müşavirliğinin, KDK'nin verdiği tavsiye kararını ilettiği Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Kurulu tarafından öğrenci okula yeniden kabul edildi.

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