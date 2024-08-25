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Kayganlaşan yol faciaya neden oldu: Zincirleme trafik kazasında 3 kişi öldü

Samsun-Ankara kara yolunda yağış nedeniyle kayan iki tır, yolcu otobüsü, otomobiller ve polis aracının karıştığı trafik kazasında, 3 kişi öldü, 2'si ağır 10 kişi yaralandı.

AA25 Ağustos 2024 Pazar 11:30 - Güncelleme:
Kayganlaşan yol faciaya neden oldu: Zincirleme trafik kazasında 3 kişi öldü
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Samsun-Ankara kara yolu Tekke mevkisinde Samsun yönüne seyreden araçlar, virajlı ve yokuş aşağı yolda, yağışın etkisiyle zeminin kayganlaşması sonucu kontrolden çıktı.

Farklı noktalarda, iki tır, bir yolcu otobüsü ve çok sayıda otomobil ile polis aracı kayarak birbirine çarptı. Bazı araçlar yoldan çıktı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada 3 kişi öldü, 2'si ağır 10 kişi yaralandı. Yaralılar, Samsun ve ilçelerdeki hastanelere kaldırıldı.

Bölgede trafik kontrollü sağlanıyor. Karayolları ekipleri yol temizliğinin yanı sıra kayganlığı önlemek için belirli noktalara malzeme seriyor.

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