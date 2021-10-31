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Kayganlaşan yol kazayı beraberinde getirdi! 2 kişi hayatını kaybetti

Adıyaman'da yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil, beton elektrik direğine çarptı. Kazada otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti.

DHA31 Ekim 2021 Pazar 09:01 - Güncelleme: 31 Ekim 2021 Pazar 09:01
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Kaza, gece saatlerinde Altınşehir Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 01 ACF 738 plakalı otomobil yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak refüjdeki beton elektrik direğine çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde otomobilde bulunan 2 kişinin kazada hayatını kaybettiği belirlendi. Ölen kişilerin cansız bedenleri kimlik tespiti ve otopsi için Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazada hurdaya dönen otomobil ise incelemelerin ardından kaldırılarak otoparka çekildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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