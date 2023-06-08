İSTANBUL 23°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Haziran 2023 Perşembe / 20 Zilkade 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    23,3706
  • EURO
    25,4221
  • ALTIN
    1475.9
  • BIST100
    5554
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Güncel

Kayınbiraderinin boğazını keserek öldürdü

Gaziantep'te yabancı uyruklu bir şahıs, eşiyle yasak aşk yaşadığı kayınbiraderini, boğazını kasap bıçağı ile keserek öldürdü.

IHA8 Haziran 2023 Perşembe 15:23 - Güncelleme:
Kayınbiraderinin boğazını keserek öldürdü
ABONE OL

Olay, dün akşam saatlerine doğru Şahinbey ilçesi Mavikent Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yabancı uyruklu Muhammed Mustafa (34) isimli şahıs, Türkiye'ye kaçak yollarla gelen kayınbiraderi Hassan El Melle'nin (23) eşi Dela Marravi (22) ile yasak aşk yaşamaya başladı. İlişkilerini rahat bir şekilde yaşamaya karar veren Muhammed Mustafa ile Dela Marravi, Hassan El Melle'yi öldürmek için plan yaptı. Daha sonrasında ise evde oldukları bir anda Muhammed Mustafa isimli şahıs, arkadan yanaştığı Hassan El Melle'nin boğazını kasap bıçağı ile kestikten sonra kaçtı.

KANLI ELBİSELERİYLE KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDI

Vahşi şekilde boğazı kesilen El Melle olay yerinde hayatını kaybederken, katil zanlısı Muhammed Mustafa ise bindiği 27 MA 7731 plakalı motosikleti ile Gaziantep'ten Kilis'e, oradan da Suriye'ye kaçmak için yola çıktı. Katil zanlısı, Kilis Küplüce Yol Kontrol Noktasında şüphe üzerine jandarma ekiplerince durduruldu. Yaşadığı panik ve kanlı kıyafetleri ile dikkat çeken katil zanlısı, yapılan sorgusunda cinayeti itiraf ederek gözaltına alındı. Daha sonra soruşturmayı derinleştiren jandarma ekipleri, çelişkili ifadeler veren maktul El Melle'nin eşi Dela Marravi'yi de şüpheli-tanık sıfatıyla gözaltına aldı.

KATİL ZANLISI İLE ÖLDÜRÜLEN ŞAHSIN KARISI GÖZALTINA ALINDI

Katil zanlısı ile şüpheli-tanık kadının jandarmadaki sorgularının sürdüğü öğrenilirken, vahşice öldürülen Hassan El Melle'nin cansız bedeni ise Gaziantep Adli Tıp Kurumunda tamamlanan işlemlerinin ardından morga kaldırıldı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.