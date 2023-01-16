İSTANBUL 11°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Ocak 2023 Pazartesi / 24 CemaziyelAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,7881
  • EURO
    20,3733
  • ALTIN
    1157.69
  • BIST100
    5012.52
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kayınbiraderinin evden çıkmasını istedi: Otomobiline baltayla zarar verdi
Güncel

Kayınbiraderinin evden çıkmasını istedi: Otomobiline baltayla zarar verdi

Adana'da bir kadın, evden çıkartmaya çalıştığı gelininin ağabeyinin, otomobillerine baltayla zarar verdiğini iddia etti.

IHA16 Ocak 2023 Pazartesi 10:17 - Güncelleme:
Kayınbiraderinin evden çıkmasını istedi: Otomobiline baltayla zarar verdi
ABONE OL

Olay, merkez Sarıçam ilçesinde bir evin önünde meydana geldi. İddiaya göre, evde ikamet eden Neşe Yılmaz'ın oğlu Şahin Yılmaz (28) gece ses gelmesi üzerine sokağa çıktığında elinde balta ve silahla kaçan bir kişiyi gördü. Gecenin karanlığında otomobiline yaklaştığında ise bütün pencerelerinin kırık, kaportasına ise baltayla zarar verildiğini fark etti. Müzisyenlik yapan Yılmaz, otomobiline zarar veren kişinin ağabeyinin kayınbiraderi H.T. olduğunu ileri sürerek polise şikayette bulundu. Polis olay yerine gelip gerekli incelemeyi yaptıktan sonra şüpheliyi bulmak için çalışma başlattı.

Oğlu için kiraya çıktığını ancak artık kira ödeyecek gücü kalmadığı için evden çıkmalarını istediğini ifade eden 56 yaşındaki Neşe Yılmaz ise "Evden çıkmalarını isteyince bana yapmadıklarını koymadılar. Beni sokak ortasında dövdüler. Şimdi de otomobile zarar verdiler" diyerek gözyaşı döktü.

Annesinin tek katlı bir evi olduğunu orada ağabeyinin oturduğunu belirten Şahin Yılmaz, "Bir süre önce annem onların çıkmasını istedi. Annem bunu söyledikten sonra bize yapmadıklarını koymadılar. Daha önce annemi de beni de darp ettiler. Gece de gelip otomobile baltayla zarar vermişler. Bütün camlarını kırıp, lastiklerini kesmişler. Benim bunu yaptıracak gücüm yok" dedi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.