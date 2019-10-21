Gebze'de kayınpeder dehşeti

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Kayınpeder gelininin evini yaktı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde gelinini darbettiği öne sürülen ve uzaklaştırma cezası alan kayınpeder, gelininin evini yaktı.

  • AA
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İki gün önce tartıştığı gelinini darbettiği ve uzaklaştırma cezası aldığına ilişkin haberler dün ulusal basına yansıyan M.Ö, oğlu M.Ö ve gelini F.Ö'nün Yavuz Sultan Mahallesi'ndeki evini ateşe verdi.

Kısa sürede 2 katlı evi saran alevler yan binaya sıçradı, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken, ev kullanılamaz hale geldi. Bu arada mahalle sakinleri tarafından linç edilmeye çalışılan kayınpeder M.Ö, polis ekipleri tarafından kurtarılarak gözaltına alındı.

M.Ö. ve F.Ö. çiftinin yangın sırasında evde olmadığı öğrenildi.

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