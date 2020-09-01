İSTANBUL 29°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
01 Eylül 2020 Salı / 13 Muharrem 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,3533
  • EURO
    8,8162
  • ALTIN
    470.179
  • BIST100
    1069.14
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kayınpederi tarafından silahla vurulan adam öldü
Güncel

Kayınpederi tarafından silahla vurulan adam öldü

İstanbul Sultanbeyli'de, kayınpederi tarafından silahla vurulan kişi yaşamını yitirdi. Polis, Ayhan B'yi olayda kullandığı silahla gözaltına aldı.

AA01 Eylül 2020 Salı 16:27 - Güncelleme: 01 Eylül 2020 Salı 16:27
ABONE OL

Alınan bilgiye göre, Fırat B, evden ayrılan eşi ile konuşmak için Mehmet Akif Mahallesi Eğim Sokak'ta oturan kayınpederi Ayhan B'nin evine gitti.

Burada damat ile kayınpeder arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ayhan B, damadına silahla ateş etti.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Fırat B. ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Sultanbeyli Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

Polis, Ayhan B'yi olayda kullandığı silahla gözaltına aldı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.