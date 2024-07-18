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Güncel

Kayınpederini öldüren eski damat polisten kaçamadı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde çıkan tartışmada eski kayınpederini tabancayla öldürdüğü ileri sürülen şüpheli gözaltına alındı.

AA18 Temmuz 2024 Perşembe 12:09 - Güncelleme:
Kayınpederini öldüren eski damat polisten kaçamadı
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Alınan bilgiye göre, Ahmet S. (43), 3 yıl önce boşandığı eski karısının Anadolu Mahallesi'nde yaşayan ailesinin evine gitti.

Burada çıkan tartışmada Ahmet S, eski kayınpederi Muhittin Bulut'u (54) tabancayla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Muhittin Bulut, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinden ayrılmayan Ahmet S, ekiplerce gözaltına alındı.

Şüphelinin yaklaşık 3 yıl önce boşandığı, 2 çocuğunun annesi eski eşinin evlendiği ve başka şehirde yaşadığı öğrenildi.

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