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Kayınpederini pompalı tüfekle vurdu

KIRIKKALE'de yaşayan Ziya E. (40), henüz belirlenemeyen nedenle tartıştığı kayınpederi Abdullah Ü.'yü (59) pompalı tüfekle vurdu. Ağır yaralanan kayınpeder hastaneye kaldırılırken, kaçan damat bir süre sonra yakalandı.

  • DHA
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Olay, sabah saatlerinde kent merkezi Yeni Mahalle'de meydana geldi. Ziya E., daha önce tartıştığı kayınpederi Abdullah Ü.'nün evine geldi. 2 katlı evin önünde Ziya E. ile Abdullah Ü. arasında bir kez daha tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Ziya E., pompalı tüfekle kayınpederi Abdullah Ü.'ye ateş açtı. Abdullah Ü., göğsüne isabet eden saçma ile yaralanarak yere yığılırken, Ziya E. ise olay yerinden kaçtı. O sırada evde bulunan yakınlarının ihbarı sonrası polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Abdullah Ü., ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Abdullah Ü.'nün sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olaydan sonra kaçan Ziya E. ise yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından yakalanarak gözaltına alındı.
 
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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