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Kayınvalidesini darbeden damada tutuklama

Samsun'un İlkadım ilçesinde kayınvalidesini darbettiği öne sürülen damat tutuklandı.

AA10 Mayıs 2022 Salı 15:50 - Güncelleme:
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Kayınvalidesi Faide M'yi darbeden Cüneyt İ'nin (38) İlkadım Emniyet Müdürlüğü Aile İçi Şiddet Bürosundaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Sağlık çalışanı 3 çocuk annesi Duygu İ'nin boşanma davası açtığı ve hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı Cüneyt İ, 8 Mayıs Anneler Günü'nde yanında kalan oğlunu bırakmak için eşinin erkek kardeşinin evinin önüne gitmiş, burada karşılaştığı kayınvalidesini darbetmişti. Zanlı gözaltına alınmıştı.

Kavga anı ise apartmanın güvenlik kameralarına yansımıştı.

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