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Kayıp 2 çocuk annesi, 5 gündür aranıyor

Rize'nin Kalkandere ilçesinde eşi tarafından muayene olmak için götürüldüğü hastaneden kaybolan Funda Keskin (24), 5 gündür her yerde aranıyor.

DHA03 Mart 2020 Salı 14:17 - Güncelleme: 03 Mart 2020 Salı 14:19

Kalkandere ilçesinde yaşayan 2 çocuk annesi Funda Keskin, cuma günü eşi Kürşat Keskin tarafından muayene olmak için Rize Devlet Hastanesi'ne bırakıldı. Keskin bir süre sonra telefonla aradığı eşine ulaşamadı. Ardından hastaneyi arayan Keskin eşi adına gün içerisinde kayıt yapılmadığını öğrendi. Bunun üzerine eve gelen Kürşat Keskin eşinin şahsi eşyalarının da yerinde olmadığını gördü. Keskin polise kayıp başvurusunda bulundu. Funda Keskin 5 gündür aranıyor.

Eşi için endişelendiğini anlatan Kürşat Keskin, “Telefonla ulaşamayınca hastaneyi aradım. Belki doktor yatırmıştır diye düşündüm. Aradım, hastaneye o gün hiç giriş yapmadığını öğrendim. Bu sefer endişem daha da arttı. Evi aradım, ailemi aradım, onun ailesini aradım. Hiç kimse nerede olduğunu bilmiyor. Eve gidip gün içinde eşyalarını bavulla götürdüğünü anladım. Bir miktar para, altın ve tableti de aldı. Tek bulgumuz şu anlık benim hesap kartımı eşim kullanıyordu. İstanbul Üsküdar’dan bir ATM'den hesabına para yatmış. Aynı gün o parayı Rize'den çekmiş. Çok enteresan bir durum. Arada eşimle her evde olduğu gibi tartışmalarımız olurdu. Bana 'Gideceğim seninle boşanacağım, çocukları senden alacağım' derdi. Ama böyle bir şeye kalkışacağını hiç düşünmemiştim. Üzgünüm bir an önce kendisinden haber almak istiyorum. Beni arasın en azından başına bir şey geldi mi gelmedi mi onu bileyim. Sonrasında zaten bu saatten sonra ben de boşanmak istiyorum" dedi.

Çocuklarının annesi olduğunu ve endişelendiğini anlatan Keskin, "Kendi ailesi ve benim ailem perişanız. Annesi sinir krizi geçirdi hastanede yatıyor. Beni düşünmüyorsa onlara bir şekilde ulaşmasını istiyorum. Başına da bir şey gelebilir. Gören duyan duyarlı vatandaşlardan yardım bekliyorum” ifadelerini kullandı.

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