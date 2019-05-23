26°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 6,1524
  • 6,8744
  • 251.995
  • 83.675
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Kayıp Alzheimer hastası yaşlı kadın su kuyusunda bulundu

KAHRAMANMARAŞ'ın Pazarcık ilçesinde kayıp olarak aranan Alzheimer hastası Besey Tıkız (70), düştüğü su kuyusunda sağ olarak bulundu. Yaşlı kadın, 40 dakika süren kurtarma çalışmaları sonunda kuyudan çıkarılarak hastaneye götürüldü.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Memişkaya Mahallesi'nde yaşayan Alzheimer hastası Besey Tıkız, saat 15.00 sıralarında evinden ayrıldı ve bir daha dönmedi. Yaşlı kadını aramaya çıkan yakınları bir sonuç alamayınca saat 20.00 sıralarında jandarmadan yardım istedi. İhbar üzerine 3 asayiş, 1 komando timi ve 30 güvenlik korucusu ile yaşlı kadını arama çalışması başlatıldı. Yaklaşık 1.5 saat süren çalışmalar sonunda Besey Tıkız, mahalle yakınındaki bir su kuyusunda sağ olarak bulundu.
 
Yaşlı kadını kuyudan çıkarmak için bölgeye AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Besey Tıkız, AFAD ve jandarmanın yaklaşık 40 dakika süren çalışmaları sonunda su kuyusundan çıkarıldı. Tıkız, olay yerinde bekletilen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Pazarcık Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Besey Tıkız'ın genel sağlık durumunun yapılacak muayene ve tetkikler sonunda ortaya çıkacağı belirtildi.

Türk balıkçı teknesine müdahalede yeni görüntüler ortaya çıktı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

'İngiltere Başbakanı May'in yarın istifa etmesi bekleniyor'

'İngiltere Başbakanı May'in yarın istifa etmesi bekleniyor'

Eşini sigortalı gösterenler dikkat

Eşini sigortalı gösterenler dikkat

Kesin seçim sonuçları Resmi Gazete'de

Kesin seçim sonuçları Resmi Gazete'de

Markapark Ürünlerinde Sürpriz İndirim Fırsatları

Markapark Ürünlerinde Sürpriz İndirim Fırsatları

'Aras' kod adlı teröristin yakalanmasına ilişkin ilk detaylar ortaya çıktı

'Aras' kod adlı teröristin yakalanmasına ilişkin ilk detaylar ortaya çıktı

Memur ve emeklilere yaz müjdesi

Memur ve emeklilere yaz müjdesi

69 yıldır vatan hasreti çeken Raşel Türkiye yolunda

69 yıldır vatan hasreti çeken Raşel Türkiye yolunda

Banka kapısına yapıştırılan not polisi alarma geçirdi

Banka kapısına yapıştırılan not polisi alarma geçirdi
 

POPÜLER HABERLER

Türk balıkçı teknesine müdahalede yeni görüntüler ortaya çıktı

Türk balıkçı teknesine müdahalede yeni görüntüler ortaya çıktı

Turistler için özel olarak hazırlanıyor

Turistler için özel olarak hazırlanıyor

Uluslararası Anadolu Ankası Tatbikatı, nefes kesti

Uluslararası Anadolu Ankası Tatbikatı, nefes kesti

Biten Transferler - 2019/2020 Sezonu

Biten Transferler - 2019/2020 Sezonu

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA