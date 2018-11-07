Aydın'da kayıp belediye işçisinin, metruk binada cesedi bulundu
Aydın'da, bir süredir kayıp olan Aydın Büyükşehir Belediyesi işçisi Murat T.'nin (48), metruk binada cesedi bulundu.
- DHA
Olay, bugün saat 20.30 sıralarında Hasan Efendi Mahallesi 1904 Sokak'ta meydana geldi. Metruk bir binadan kötü kokular geldiğini fark eden mahalle sakinleri, polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye gelip binayı kontrol eden polis, erkek cesedi ile karşılaştı. Yapılan incelemede, cesedin geçen 22 Ağustos'ta kaybolan Aydın Büyükşehir Belediyesi temizlik işçisi Murat T.'ye ait olduğu belirlendi.
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