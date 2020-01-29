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Güncel

Kayıp çiftçinin 37'nci günde cansız bedeni bulundu

Mersin'in Erdemli ilçesi Musabozulduğu Yaylası'nda 37 gün önce kaybolan Ali Kaçar'ın (63), cansız bedeni bulundu.

DHA29.01.2020  17:10 - Güncelleme: 29.01.2020  17:10

Mersin-Karaman il sınırındaki 2 bin 200 rakımlı Musabozulduğu Yaylası'nda 23 Aralık günü çiftçi Ali Kaçar ile beraberindeki 3 arkadaşı, yoğun kar yağışı nedeniyle kayboldu. İhbar üzerine bölgede jandarma, AFAD ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri, arama çalışması başlattı. 3 kişi bulunurken, Ali Kaçar'a ulaşılamadı. Kaçar, 37 gün sonra karların erimesiyle bölgede arama-tarama faaliyetleri gerçekleştiren ekipler tarafından bulundu. Cumhuriyet savcısı, Kaçar'ın bulunduğu bölgede incelemelerde bulunuyor.

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