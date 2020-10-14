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Güncel

Tunceli'de kaybolan çobanın cansız bedenine ulaşıldı

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde dünden itibaren haber alınamayan Afganistan uyruklu çobanın cansız bedenine Keban Baraj Gölü'nde ulaşıldı.

AA14 Ekim 2020 Çarşamba 16:21 - Güncelleme: 14 Ekim 2020 Çarşamba 16:53
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Yenimahalle köyünün Harmanlar mezrasında yaşayan Afganistan uyruklu Kerim Şerbed'in (30) dün küçükbaş hayvanlarını otlatmak için çıktığı meradan dönmemesi üzerine köylüler, durumu İl Jandarma Komutanlığına bildirdi.

Bölgede arama başlatan jandarma ve AFAD ekipleri, Keban Baraj Gölü kıyısında kayıp çobana ait kıyafetler buldu.

Ekipler, baraj gölünde yaptığı çalışmada Şerbed'in cesedine ulaştı.

Kıyıya yaklaşık 8 metre uzaklıkta su altında dalgıçlar tarafından cesedi bulunan çoban, AFAD ekiplerince sudan çıkartılarak botla kıyıya taşındı.

Ekiplerce yapılan ilk kontrolde boğularak hayatını kaybettiği anlaşılan çobanın cenazesi, ön otopsi yapılmak üzere Çemişgezek İlçe Entegre Hastanesine kaldırıldı.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, Afganistan uyruklu çobanın kaybolması üzerine ekiplerce Çemişgezek-Uzungöl mevkisinde arama çalışması başlatıldığı belirtildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Çemişgezek Kaymakamlığı koordinesinde aramaların yapıldığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Jandarma, AFAD ve emniyet ekiplerimizden oluşan arama birliklerimizce arama-kurtarma çalışmaları başlatılmış, aramalar sonucunda Afganistan uyruklu kişinin cansız bedenine Keban Baraj Gölü'nde ulaşılmıştır. Çalışmalara katılan tüm arama kurtarma ekiplerimize teşekkür ediyoruz."

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