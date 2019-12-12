Kayıp dağcının eşinden yürek yakan paylaşım
Uludağ'da zirve tırmanışı yaparken, kaybolan amatör dağcılar Mert Alpaslan (31) ve Efe Sarp'ı (37) arama çalışmaları, 11'inci günde de sürdürüldü. Kayıp dağcılardan Mert Alpaslan'ın eşinin paylaşımı yürekleri dağladı.
- DHA
2 dağcıya henüz ulaşılamazken, kayıp dağcılardan Mert Alpaslan'ın eşi Burcu Alpaslan'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım, yürekleri dağladı.
Burcu Alparslan, paylaşımında şunları dedi: "Sevgilimi aramaktan vazgeçmeyin ne olur. Vazgeçmeyin ne olur, azaltmayın çalışmaları yalvarıyorum. Yetkililere yalvarıyorum. Yaşıyor o, bırakmayın ne olur. Benim kocam aşkım yaşıyor biliyorum. Herkese teşekkür etmek için dönecek. Ne olur ümidinizi kesmeyin, ne olur bırakmayın onu orada ne olur."
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