Kayıp Furkan olayında yeni gelişme!

İlçenin Budaklı Mahallesi'nde 17 Nisan Çarşamba günü evinin önünde oyun oynadıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan 4 yaşındaki Furkan Y'nin kaybolmasına ilişkin gözaltına alınan küçük çocuğun babası F.Y, engelli amcası Y.Y, dedesi E.Y. ve babaannesi H.S.Y'nin Karaçoban İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen 4 zanlı, daha sonra jandarma ekiplerince geniş güvenlik önlemleri altında Hınıs Adliyesi'ne getirildi.

Adliyeye güvenlik gerekçesiyle arka kapıdan alınan zanlıların işlemleri, soruşturmanın yürütüldüğü Hınıs Cumhuriyet Başsavcılığında sürüyor.

OLAY

Karaçoban ilçesinde oturan Furkan Y, 17 Nisan Çarşamba günü evinin önünde oynarken kaybolmuş, yakınlarının ihbarı üzerine jandarma ve AFAD ekiplerince arama başlatılmıştı.

Hınıs Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında küçük çocuğun babası F.Y, amcası Y.Y, dedesi E.Y. ve babaannesi H.S.Y. gözaltına alınmıştı.