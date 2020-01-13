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Kayıp genç süs havuzunda ölü bulundu

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde ailesinin cumartesi günü kayıp başvurusunda bulunduğu Kerem Kartiz (17) süs havuzunda ölü bulundu.

DHA13.01.2020  12:32 - Güncelleme: 13.01.2020  12:32

Olay, bugün saat 10.00 sıralarında, Bağbaşı Mahallesi'ndeki Bağbaşı Parkı'nda meydana geldi. Parkta temizlik yapan belediye işçileri, şelale görünümlü, içinde küçük mağaraların bulunduğu yapay süs havuzunun içerisinde, bir kişinin hareketsiz yattığını gördü. İşçilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 

Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde kişinin öldüğü belirlendi. Polisin araştırması sonucu ölen kişinin ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Kerem Kartiz olduğu tespit edildi. 

Olay yeri incelemesinde, cesedin yanındaki çantada 2 adet çakmak gazı dolum tüpü bulunduğu öğrenildi. Çanta ve çakmak gazları incelenmek üzere emniyete götürüldü.

 Kartiz'in cesedi ise savcının incelemesinin ardından otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kartiz'in Kale ilçesinde yaşayan ailesinin, geçen cumartesi günü kayıp başvurusunda bulunduğu öğrenildi. 

Kartiz'in gece çakmak gazı soluyup sızması sonucu donarak öldüğü ihtimali üzerinde duruluyor. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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