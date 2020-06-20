İSTANBUL 22°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8477
  • EURO
    7,6656
  • ALTIN
    383.434
  • BIST100
    113612
Güncel

Kayıp gencin kazada öldüğü ortaya çıktı

Mersin'in Erdemli ilçesinde, 2 gündür kayıp olarak aranan Hasan Ersin'in (25) kamyonetiyle, 200 metrelik uçurumdan yuvarlanıp, hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

DHA20 Haziran 2020 Cumartesi 12:25 - Güncelleme: 20 Haziran 2020 Cumartesi 12:25
ABONE OL

Erdemli ilçesine bağlı Çamlı Mahallesi'ndeki evinden 18 Haziran günü kamyonetiyle ayrılan Hasan Ersin, geri dönmedi. Ailesi de kayıp başvurusunda bulundu. Başlatılan arama çalışmaları kapsamında, polis ekipleri bu sabah 33 VL 313 plakalı kamyoneti, Fakılı Mahallesi Göçük mevkisindeki 200 metrelik uçurumda buldu. Sürücü koltuğunda cansız bedeni bulunan Ersin'in kamyonetin uçuruma yuvarlanması sonucu hayatını kaybettiği tespit edildi.

Hasan Ersin'in cenazesi, AFAD, Jandarma ve Mersin Büyükşehir Belediyesi kurtarma ekibinin 5 saat süren çalışmasıyla uçurumdan alınarak, morga gönderildi.

Tarihi gün! Tamamen yerli ve milli: Test edildi

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.