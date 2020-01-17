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Güncel

Kayıp Gülistan’ı arama çalışmaları devam ediyor

Tunceli’de 13 gündür haber alınamayan Gülistan Doku’yu arama çalışmaları tüm ekiplerin katılımı ile sürüyor.

IHA17.01.2020  14:34 - Güncelleme: 17.01.2020  14:34

5 Ocak’tan itibaren haber alınamayan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku’yu arama çalışmaları valilik koordinesinde sürüyor. Kaldığı yurtta intihar mektubu, arama çalışmasının olduğu Uzunçayır Baraj Gölü Dinar Köprüsü mevki’inde su altında ismi yazılı reçete, notlar ve arkadaşından aldığı makas bulunan Gülistan’ın bulunması için son görüldüğü yerde Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ekibi, AFAD, Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği’ne bağlı dalgıç polisler ve Özel Harekat Timlerinin katılımıyla bugünde devam etti.

Her gün olay yerine gelen Vali Tuncay Sonel ve İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen bugünde çalışmaları bölgede takip etti. Su altında ve çevresinde devam eden çalışmalara kırsal alanda da jandarma tarafından iz bulma köpekleriyle destek veriliyor.

Tatilde evlere, odalarınıza kapanmayın!

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