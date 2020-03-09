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Güncel

Kayıp Gülistan'ı arama çalışmalarına devam ediliyor

Tunceli'den 5 Ocak'tan itibaren haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'yu arama çalışmalarına devam ediliyor.

IHA09 Mart 2020 Pazartesi 13:11 - Güncelleme: 09 Mart 2020 Pazartesi 13:11

5 Ocak’ta kaybolan ve en son Uzunçayır Baraj Gölü Sarısaltuk Viyadüğü üzerinde otururken görüntüsü araç içi kamerasına takılan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü ikinci sınıf öğrencisi Gülistan Doku’yu arama çalışmaları sürüyor. Çalışmalar kapsamında Baraj Gölü’nde AFAD ve Jandarma Arama Kurtarma ekipleri botlarla tarama yaptı. Emniyet ve jandarma ekipleri de eğitimli köpekler eşliğinde baraj gölü kıyısında başladığı araştırmalarını sürdürdü.

Çalışmalarda henüz Doku’ya ait bir ize rastlanmadı.

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