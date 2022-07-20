İSTANBUL 27°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Temmuz 2022 Çarşamba / 21 ZilHicce 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,5981
  • EURO
    17,9803
  • ALTIN
    967.185
  • BIST100
    2527.42
Güncel

Kayıp hemşireyi arama çalışmaları sürüyor

Siirt'in Pervari ilçesinde piknik yaptıkları sırada Müküs Çayı'na düşen meslektaşını kurtarmak isterken akıntıya kapılan hemşire Eyüp Güneş'e 40 gündür ulaşılmaya çalışılıyor.

AA20 Temmuz 2022 Çarşamba 17:41 - Güncelleme:
ABONE OL

Beğendik beldesi yakınlarında 11 Haziran'da ayağı kayarak çaya düşen İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevli meslektaşını kurtarmak için suya giren ancak akıntıya kapılan Güneş'in bulunması için yaklaşık 30 kilometrelik mesafede su altı ve üstü arama çalışmalar sürüyor.

Müküs Çayı ile çayın Çetin Baraj Gölü'yle birleştiği bölgelerde su altındaki ağaçlık ve kayalık alanları kontrol eden ekipler, kanyon bölgesinde de arama yapıyor.

Pervari Sağlık Müdürlüğünde görevli hemşire Halime Timurtaş, 11 Haziran'da Müküs Çayı'nda akıntıya kapılmış, çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarılmasına karşın kurtarılamamıştı. Arkadaşını kurtarmak için suya giren hemşire Eyüp Güneş akıntıya kapılarak kaybolmuştu.

  • Müküs Çayı
  • kayıp
  • hemşire

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.