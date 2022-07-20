Kayıp hemşireyi arama çalışmaları sürüyor

Beğendik beldesi yakınlarında 11 Haziran'da ayağı kayarak çaya düşen İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevli meslektaşını kurtarmak için suya giren ancak akıntıya kapılan Güneş'in bulunması için yaklaşık 30 kilometrelik mesafede su altı ve üstü arama çalışmalar sürüyor.

Müküs Çayı ile çayın Çetin Baraj Gölü'yle birleştiği bölgelerde su altındaki ağaçlık ve kayalık alanları kontrol eden ekipler, kanyon bölgesinde de arama yapıyor.

Pervari Sağlık Müdürlüğünde görevli hemşire Halime Timurtaş, 11 Haziran'da Müküs Çayı'nda akıntıya kapılmış, çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarılmasına karşın kurtarılamamıştı. Arkadaşını kurtarmak için suya giren hemşire Eyüp Güneş akıntıya kapılarak kaybolmuştu.