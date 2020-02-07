İSTANBUL 6°C / -2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,9887
  • EURO
    6,5742
  • ALTIN
    301.035
  • BIST100
    122402
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kayıp iş makinesi operatörünü arama çalışmalarında mont bulundu
Güncel

Kayıp iş makinesi operatörünü arama çalışmalarında mont bulundu

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde, Aksu Deresi yatağında çalışma yaparken, iş makinesinin suya yuvarlanması sonucu akıntıya kapılıp, kaybolan operatör Muhammet Yılmaz'ı (27) arama çalışmaları, 4'üncü günde de sürdürüldü. Dere yatağında, Yılmaz'a ait olduğu düşünülen mont bulundu.

DHA07.02.2020  10:38 - Güncelleme: 07.02.2020  10:38

Düzce'de, 4 Şubat Salı günü, Gölyaka'ya bağlı Saçmalıpınar köyündeki Aksu Deresi yatağında, heyelan sonrası iş makinesiyle çalışma başlatıldı. Çalışma sırasında iş makinesi, dereye yuvarlanırken, operatör Muhammet Yılmaz, akıntıya kapıldı. Düzce AFAD, Sakarya AFAD, Düzce UMKE, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri ile Düzce Afet Gönüllüleri ve Kocaeli Emniyet Müdürlüğü dalgıç ekibi, Yılmaz'ı arama çalışması başlattı. Derede ve drone ile havadan yapılan arama çalışmaları, 4'üncü günde de sürdürüldü. Ekipler, dünkü aramalarda, Aksu Deresi'nde dallara takılmış, Yılmaz'a ait olduğu tahmin edilen mont buldu. Montun üzerinde, Yılmaz'ın çalıştığı şirkete ait logonun olduğu belirtildi. Bunun üzerine ekipler, aramalarını Aksu Deresi içinde yoğunlaştırdı. Arama- kurtarma ekipleri, dere güzergahı ile bitiş noktasında oluşturulan gölette arama yapacak.

İran destekli teröristler, Deyrizor'da camileri hüseyniyeye çeviriyor

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Benim hatam, kusura bakmayın
Benim hatam, kusura bakmayın

Benim hatam, kusura bakmayın

ABD'den Türkiye açıklaması: Tam destek veriyoruz
ABD'den Türkiye açıklaması: Tam destek veriyoruz

ABD'den Türkiye açıklaması: Tam destek veriyoruz

'Barış'ın gölgesinde savaş! BAE ve Mısır sponsorluğunda güç yığıyor
'Barış'ın gölgesinde savaş! BAE ve Mısır sponsorluğunda güç yığıyor

'Barış'ın gölgesinde savaş! BAE ve Mısır sponsorluğunda güç yığıyor

İsrail yolcu uçağını vuruyordu
İsrail yolcu uçağını vuruyordu

İsrail yolcu uçağını vuruyordu
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.