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Kayıp kadının cesedi bulundu

ORDU'nun Ünye ilçesinde 4 gündür kayıp olarak aranan Alzheimer hastası Suriye Özçilingir'in (93), dere yatağında cesedi bulundu.

  • DHA
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Yüceler Mahallesi'nde oturan Suriye Özçilingir, Çarşamba günü evden çıktı. Alzheimer hastası yaşlı kadının eve dönmemesi üzerine yakınları tarafından arama çalışması başlatıldı. Yapılan aramalardan sonuç alamayan aile fertleri güvenlik güçlerinden yardım istedi. Bölgeye gelen jandarma ve AFAD ekipleri kayıp kadını arama çalışması başlattı. Ancak yapılan aramalardan sonuç elde edilemedi. Aramalarını sürdüren aile, çevredeki dere yatağında Suriye Özçilingir'i yerde hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede cesedin, 4 gündür aranan Suriye Özçilingir'e ait olduğu anlaşıldı.
 
Özçilingir'in cesedi savcılık incelemesinin ardından otopsi için Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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