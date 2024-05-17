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Kayıp kişinin cesedinin bulunmasıyla ilgili yeni gelişme

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde 50 gündür aranan kişinin cesedinin bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.

AA17 Mayıs 2024 Cuma 09:20 - Güncelleme:
Kayıp kişinin cesedinin bulunmasıyla ilgili yeni gelişme
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Kayıp Şaban A'nın (52) cesedinin bulunmasının ardından, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Şaban A'nın eski eşi Emine K, oğlu Mert A, Mustafa A. ve arkadaşı Burhanettin Ö. ile kayınvalidesi Durkadın K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen 5 şüpheli, adliyeye sevk edilerek Fethiye ilçesine götürüldü.

Seydikemer'de 50 gündür aranan Şaban A'nın bulunması için ailesi bir televizyon programına katılmıştı. Şaban A'nın cesedi ilçedeki Sarıyer mevkisinde bulunmuş, olayla ilgili 5 şüpheli 14 Mayıs'ta gözaltına alınmıştı.

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