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Kayıp kişiyi 'Füme' buldu

Kastamonu'nun Araç ilçesinde dün kaybolan kişi, jandarmanın iz takip köpeği tarafından bulundu. Kadik, hastanede yapılan kontrollerin ardından ailesine teslim edildi.

AA03 Mart 2020 Salı 16:13 - Güncelleme: 03 Mart 2020 Salı 16:13

İlçeye bağlı Belen köyünde dün akşam saatlerinde evden ayrılan Erdoğan Kadik'in (43) geri dönmemesi üzerine yakınları tarafından jandarmaya kayıp ihbarında bulunuldu.

Gece boyunca yapılan arama çalışmalarında iz takip köpeği "Füme" kullanıldı.

Kayıp kişinin kıyafetlerinin koklatıldığı "Füme", Kadik'i ormanlık alanda buldu.

Soğuktan donmamak için gece boyunca ormanlık alanda yürüdüğü öğrenilen Kadik'e, jandarma ekiplerince ilk yardım yapılarak su ve yiyecek verildi.

Kadik, hastanede yapılan kontrollerin ardından ailesine teslim edildi.

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