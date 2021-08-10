Kayıp kızların ''Kore'ye gitmek için evden kaçtıkları'' iddiasına aileden cevap

AA 10 Ağustos 2021 Salı 15:18 - Güncelleme: 10 Ağustos 2021 Salı 15:18

Hadımköy Mahallesi'nde önceki gün saat 17.30 sıralarında annelerine, piknik yapacaklarını söyleyerek evlerinden ayrılan 15 ve 13 yaşındaki kız kardeşler ile 11 yaşındaki kız çocuğu polis ekiplerince oluşturulan özel ekip tarafından yapılan geniş çaplı araştırma sonucu dün 22.00 sıralarında Avcılar'da bir parkta bulundu.

Daha sonra Arnavutköy Çocuk Büro Amirliği'ne getirilen çocuklar, ailelerine teslim edildi.

AA muhabirinin görüştüğü 11 yaşındaki kız çocuğunun annesi Semiha Memiş, kızların piknik yapmak için Avcılar'ı düşündüklerini belirterek, dün akşam da sahilde bulunduklarını hatırlattı.

Memiş, çocukların herhangi bir zarar görmediğini dile getirerek, Avcılar'da lunaparka giden kızların tuvalet görevlisi tarafından iki sefer göründüğünü, ancak bu kişinin kayıp olayından haberi olmadığını kaydetti.

Eşinin söylemesi üzerine durumdan haberi olan görevlinin kızların tuvalete iki kere geldiğini anlattığını belirten Memiş, "Görevli 'Daha önce haberim olsaydı, tutardım.' demiş. Herhalde eşyaları bulan da o kişi, haber vermiş. Allah razı olsun o arkadaştan. En azından Avcılar'da olduğu belirlendi. Bulundu çocuğumuz, çok şükür bulundular." diye konuştu.

Çocuğuna kavuşmanın sevincini yaşayan Memiş, "Yani o anda bana dünyaları verseler, telafi edilemez. Tartıya koysanız o mu, bu mu? 'Evladım' derim." dedi.

Memiş, kızının polislere de "Pikniğe gidiyoruz." dediğini ifade ederek, kızının bulunmasından dolayı emniyet görevlilerine teşekkür etti.

- "KORE'YE GİTME İDDİASI TAMAMEN YALAN"

Baba Özay Memiş de kızının geceyi Avcılar sahilinde geçirdiklerini, bir ağacın altında saat 03.00'e kadar uyuduklarını, sabah saatlerinde de bir marketten çiğköfte dürüm ve içecek alıp yediklerini söylediklerini aktardı.

Çocukların daha sonra gezmeye başladıklarını dile getiren baba Memiş, "O sürede oralarda gezmişler aslında. Yukarı çarşıya çıkmışlar, lunaparka doğru gitmişler, deniz kenarında ayaklarını suya sokmuşlar. Tam da konuşamadım, ben de yeni yeni bilgiler öğreniyorum." diye konuştu.

Memiş, çocukların Kore'ye gitmek için evden kaçtıkları iddiasının doğru olmadığını belirterek, şöyle devam etti:

"Kızım 'Kore'ye meraklıyız ama gidemeyeceğimizi biliyoruz.' diyor. Sadece Kore müziklerini dinlemesini seviyorlar. Evden ayrılmalarındaki amaç piknik, Kore'ye gitmek değil. Burada piknik yapmaktan sıkılan çocuklar, farklı bir yerde piknik yapalım düşüncesiyle ilk gelen Avcılar dolmuşuna binmişler. 'Hava kararmaya başladı, gideriz, döneriz diye çıktık. Hava kararınca dönemedik.' diyor. Kore falan değil yani. 'Zaten oraya gidemeyeceğimizi, uzak bir yer olduğunu, çocuk olduğumu biliyorum.' diyor. Kore'ye gitme iddiası tamamen yalan."

- "ÇOCUKLAR, KORE'YE NASIL GİDECEK?"

Bulunan iki kız kardeşin annesi Semra Yüksel ise kızlarından uzakta 2 gün özlem yaşadığını ifade ederek, "Sevindim, ne diyebilirim ki. Çok mutluyuz. Allah'a şükür, uzaklara gitmemişler, piknik yapmışlar, aldıkları yemekleri yemişler. Olay, sitenin dışında olmuş, ona biraz üzüldük, onlar da bir macera yaşamış." dedi.

Yüksel, çocukların Kore'ye gitme iddialarına ilişkin, "Böyle bir şey hiç olmamış. Kızlar 'Gidelim, biraz dolaşalım, pikniğimizi yapalım.' diye çıkmışlar. Başka bir şey yok. Asılsız ve yalan şeyler. Onlar sadece Kore filmlerini izliyorlarmış. Çocuklar buradan Arnavutköy'e gitmemiş, Kore'ye nasıl gidecek?" ifadesini kullandı.

Anne Semra Yüksel, kızlarının bulunmasından dolayı emniyet teşkilatına ve emeği geçenlere teşekkür etti.