Kayıp Narin soruşturmasında gözaltına alınan şüpheli serbest bırakıldı

Diyarbakır İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım, 21 Ağustos tarihinde Kur'an kursundan eve dönerken kaybolan ve 8. gündür arama çalışmaları devam eden 8 yaşındaki Narin Göran ile ilgili yapılan çalışmaları değerlendirirken, "Çember daraldı, Narin her an bulunabilir" dedi.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım, Bağlar ilçesi Tavşanlı Mahallesinde jandarma tarafından kurulan hareket merkezinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. 1 kişinin gözaltına alındığı olayda 8'i şüpheli, 58 tanık olmak üzere 66 kişinin ifadesine başvurulduğu belirtildi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarma işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

Tümgeneral Selçuk Yıldırım, Bağlar ilçesi Tavşanlı Mahallesindeki hareket merkezinde Narin Güran'ı arama çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Yıldırım, "Şuana kadar İl Jandarma Komutanlığında bin 30, AFAD'tan 240, İl emniyet müdürlüğünden 54, itfaiye 25, büyükşehir ve ilçe belediyeleri, Dicle Üniversitesi ve gönüllüler olmak üzere toplam bin 710 kişi Narin'i arama çalışmalarına devam etmektedir. 9 köpek unsuru, 115 araç, 2 helikopter, 38 dron faaliyeti takviyesi yapılmaktadır. Karadan 55 kilometre karelik alan ile jandarma su altı arama kurtarma ekipleri, Dicle Üniversitesi, AFAD dalgıçlarından toplam 24 personel, 5 dere, 3 gölet, 18 su kuyusu, 24 kilometrelik su kuyu aranmıştır. Şu ana kadar 12 bin 565 araç, 32 bin 952 şahsın sorgulaması yapılmıştır. 44 jandarma 3'ü polis bölgesi olmak üzere 22'si metruk toplam 47 binada arama icra edilmiştir" diye konuştu.

"DEVLETİN BÜTÜN İMKANLARI KULLANILDI, KULLANILIYOR"



Devletin bütün imkanlarının Narin için kullanıldığını ve kullanılmaya devam edildiğini söyleyen Yıldırım, "16 plaka tanıma sistemi noktası, 78 güvenlik kamerası incelenmiştir. 8'i şüpheli 58 tanık olmak üzere 66 şansın ifadesine başvurulmuştur. Narin için devletimiz bütün imkanları kullandı ve kullanmaya devam edecektir. Kısa bir zaman içerisinde Narin'e ulaşacağız. En ufak delillere kadar gerekli incelemeler yapılmıştır. Diyarbakır'ın 17 ilçesinden toplam bin küsur komando hali hazırda arama faaliyetlerine devam etmektedir. Diyarbakır Adli Tıp, İstanbul Adli Tıp, Van Kriminal olmak üzere bir çok yere deliller incelenmek üzere gönderilmiştir. Milletimiz şundan emin olsun ki devletimiz inşallah Narin'i kısa bir zamanda bulacaktır. Bu süre içerisinde bir çok ihbar gelmektedir, asıllı ve asılsız her türlü ihbarın üzerine gitmekteyiz. Şu anda çember çok daraldı. Yer altı görüntüleme cihazlarına kadar imkanlar buraya yağdırıldı. Bu kızımıza sağ salim ulaşmak niyetindeyiz. Burası köyün içerisinde kurduğumuz hareket merkezi. Buradaki uzman arkadaşlarımızla birlikte çalışmalarımıza devam ediyoruz. Kısa bir süre sonra Narin'in müjdesini buradan vermek istiyorum" şeklinde konuştu.

"ELİMİZDE DELİLLER VAR"



Yaptıkları çalışmalar ile ellerinde deliller olduğunu belirten Tümgeneral Selçuk Yıldırım, bu deliller doğrultusunda ilerlediklerini söyledi. Yıldırım, "Elimizde deliller var. Dakika dakika Narin'in köydeki hareketlerini, faaliyetlerini kayıt altına aldık. Elimizdeki deliller üzerinde ilerliyoruz sonuca çok yakınız. En kısa sürede Narin'e ulaşacağız. Şu anda sizlere açıklayamayacağım bütün ihtimalleri değerlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.

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