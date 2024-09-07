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Kayıp Narin soruşturmasında yeni gelişme! İlk kez 24 TV görüntüledi

Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmaları 18 gündür devam ediyor. Küçük Narin'in tutuklanan amcasına ait aracı ilk kez 24 TV görüntüledi.

7 Eylül 2024 Cumartesi 13:36 - Güncelleme:
Kayıp Narin soruşturmasında yeni gelişme! İlk kez 24 TV görüntüledi
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Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos tarihinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran, 18 gündür yoğun arama çalışmalarına rağmen hala bulunamadı. Narin'i arama çalışmaları devam ederken, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın konuyla ilgili yürüttüğü soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında amca S.G. tutuklanmış, amcaya ait araç içerisinde daha önce alınan sürüntülerin DNA ile Narin Güran'la eşleştiği ortaya çıkmıştı.

O ARAÇ GÖRÜNTÜLENDİ

İşte Narin'in tutuklanan amcasına ait o aracı 24 TV ilk kez görüntüledi.

TürkMedya Diyarbakır Temsilcisi Şeyhmus Çakan detayları canlı yayında aktardı.

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  • Narin Güran
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