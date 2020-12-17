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Kayıp olarak aranan 72 yaşındaki alzheimer hastası adamın cesedine ulaşıldı

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde kaybolan alzaymır hastası yaşlı adamın cesedine ulaşıldı. Ekipler tarafından bulunan Arık'ın cesedi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

AA17 Aralık 2020 Perşembe 16:56 - Güncelleme: 17 Aralık 2020 Perşembe 16:56
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İlçe kırsalındaki Soğucak Mahallesi'nde yalnız yaşayan Fehmi Arık'a (72) geçen pazartesi yemek götüren komşuları, bu kişinin evde olmadığını fark etti.

Çevrede arama yapan ancak Arık'ı bulamayan mahalle sakinleri, durumu jandarmaya bildirdi.

Bunun üzerine Mustafakemalpaşa Jandarma Komutanlığı ile Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD, ANDA Arama Kurtarma, AKUT Arama Kurtarma Derneği, İnegöl Doğal Afetler Arama Kurtarma (İNDAK) ve Yıldırım Arama Kurtarma ekiplerince dün arama çalışması başlatıldı.

Yaklaşık 50 kişilik ekip ile iz takip ve kadavra köpeklerinin de katıldığı arama çalışmalarında, ormanlık alanda bir şapka bulundu.

Çalışmalar, Fehmi Arık'a ait olduğu belirlenen şapkanın görüldüğü bölgede yoğunlaştırıldı.

Ekipler tarafından bulunan Arık'ın cesedi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

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