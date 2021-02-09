Kayıp olarak aranan kişi dağlık arazide ölü bulundu

AA 09 Şubat 2021 Salı 15:42 - Güncelleme: 09 Şubat 2021 Salı 15:42

İlçeye bağlı Çamlıca Mahallesi'nde yaşayan Selim Ayaz'ın, dün evine geri dönmemesi üzerine ailesi tarafından kayıp başvurusunda bulunuldu.

İlçe Emniyet Müdürlüğü, jandarma, Erzurum İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve Tortum Belediyesi ekiplerinin de katılımıyla dün başlatılan arama çalışmalarına bugün de devam edildi.

Selim Ayaz'ın cansız bedeni, arama kurtarma ekiplerince mahalleden 5 kilometre uzaklıkta dağlık arazide bulundu.

Olay yerindeki incelemenin ardından Ayaz'ın cesedi otopsi yapılmak üzere Tortum Devlet Hastanesi morguna konuldu.