İSTANBUL 22°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
08 Mayıs 2021 Cumartesi / 26 Ramazan 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,2364
  • EURO
    10,0327
  • ALTIN
    484.788
  • BIST100
    1441.33
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kayıp olarak aranıyordu! Cesedi su kuyusunda bulundu
Güncel

Kayıp olarak aranıyordu! Cesedi su kuyusunda bulundu

Konya'da hakkında kayıp başvurusu yapılan kişinin cesedi su kuyusunda bulundu. Zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

AA08 Mayıs 2021 Cumartesi 12:23 - Güncelleme: 08 Mayıs 2021 Cumartesi 12:23
ABONE OL

Alınan bilgiye göre, Akşehir ilçesinde ikamet eden Ramazan Y. (44), dün "iş aramak" için evinden ayrıldı.

Ramazan Y'den haber alamayan eşi, jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu.

Bölgede çalışma başlatan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ramazan Y'nin birlikte görüldüğü şüpheli Şükrü Ö'yü (39) gözaltına aldı.

Şükrü Ö, sorgusunda Ramazan Y'yi alacak meselesinden dolayı Doğanhisar ilçesine bağlı Ayaslar Mahallesi Gölcük mevkisinde bulunan üç metre derinliğindeki su kuyusuna ittiğini ve av tüfeğiyle ateş açarak öldürdüğünü itiraf etti.

Kuyudan çıkarılan Ramazan Y'nin cansız bedeni, işlemlerin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.