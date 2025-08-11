İSTANBUL 31°C / 23°C
  Kayıp olarak aranıyordu... Cesedi tarlada gömülü bulundu
Güncel

Kayıp olarak aranıyordu... Cesedi tarlada gömülü bulundu

İzmir'in Seferihisar ilçesinde bir tarlada gömülü halde bulunan cesedin, yaklaşık 1 aydır kayıp olarak aranan inşaat işçisine ait olduğu belirlendi, olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

11 Ağustos 2025 Pazartesi 23:53
ABONE OL

Yaklaşık 1 ay önce kaybolan Suriyeli inşaat işçisi Mahmoud Ahmad (37) için arama çalışmaları başlatıldı.

Ahmad'ın en son ilçedeki pazar yerinde görüldüğü ve telefon sinyalinin Tepecik Mahallesi yakınlarında kesildiği tespit edildi.

Polisin yürüttüğü çalışmalar sonucu dün akşam saatlerinde Turabiye Mahallesi'ndeki bir tarlada gömülü erkek cesedi bulundu.

Yaklaşık 20 gün önce öldüğü değerlendirilen kişinin cenazesi, kimlik tespiti ve ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsiye gönderildi.

Cesedin, Mahmoud Ahmad'a ait olduğu belirlendi.

Polis olaya ilişkin E.B. ve U.P'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

