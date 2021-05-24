İSTANBUL 25°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Mayıs 2021 Pazartesi / 12 Sevval 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,3672
  • EURO
    10,234
  • ALTIN
    502.297
  • BIST100
    1459.57
Güncel

Kayıp olarak aranıyordu, cesedine ulaşıldı

Batman'da, 3 gün önce Dicle Nehri'ndeki Kantar Köprüsü'nde görüldükten sonra haber alınamayan Bedri Oğuz'un (52) suda cansız bedenine ulaşıldı. Oğuz'un cesedi, otopsi yapılmak üzere hastane morguna götürüldü.

DHA24 Mayıs 2021 Pazartesi 15:01 - Güncelleme: 24 Mayıs 2021 Pazartesi 15:01
ABONE OL

Batman'da yaşayan, 9 çocuk babası, çiftçi Bedri Oğuz'dan haber alamayan yakınları, polise ihbarda bulundu. Ekipler, yaptıkları araştırmayla Oğuz'un 3 gün önce Dicle Nehri üzerindeki Kantar Köprüsü'nde görüldüğünü belirledi. Oğuz'un suya düşme ihtimali üzerine dalgıçlar, nehirde arama çalışması başlattı. Batman Belediyesi, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve AFAD ekiplerince 3 gün önce Dicle Nehri'nde başlatılan aramalar devam ederken, bugün öğle saatlerinde Oğuz'un en son görüldüğü köprünün 150 metre uzaklığında cansız bedeni bulundu. Dicle Nehri'nden çıkarılan Oğuz'un cesedi, otopsi yapılmak üzere hastane morguna götürüldü.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.