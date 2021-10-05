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Kayıp olarak aranıyordu, cesedine ulaşıldı

Adıyaman'da 2 gün önce kaybolan zihinsel engelli Zahide Deniz'in (56), Atatürk Barajı Gölü'nde cansız bedeni bulundu.

DHA5 Ekim 2021 Salı 10:31 - Güncelleme: 5 Ekim 2021 Salı 10:31
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Samsat ilçesine bağlı Uzuntepe köyünde yaşayan Zahide Deniz, pazar günü çıktığı evine geri dönmedi. Yakınlarının kayıp ihbarında bulunduğu Deniz'in bulunması için jandarma ekipleri arama çalışması başlattı. Deniz'in kaybolduğu bölgedeki baraj gölünde de dalgıç polisler tarafından arama yapıldı. Dalgıç polislerin bir saatlik çalışmasıyla Deniz'in cansız bedenine ulaşıldı.

Yapılan incelemenin ardından Zahide Deniz'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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