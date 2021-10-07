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Güncel

Kayıp olarak aranıyordu, cesedine ulaşıldı

Bursa'da 10 gündür kayıp olarak aranan İsmet Zengin'in (55) dere kenarında cesedi bulundu. Derede boğularak öldüğü tahmin edilen İsmet Zengin'in cesedi, otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

DHA7 Ekim 2021 Perşembe 12:40 - Güncelleme: 7 Ekim 2021 Perşembe 12:40
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Olay, dün saat 19.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Geçit Mahallesi'nde meydana geldi. Belediyeye ait çöplükte çalışan görevliler, dere kenarında hareketsiz yatan kişiyi görüp polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekibi, bu kişinin öldüğünü belirledi. Polisin yaptığı araştırmada, cesedin 10 gün önce Panayır Mahallesi'ndeki evinden çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan İsmet Zengin'e ait olduğu tespit edildi.

Derede boğularak öldüğü tahmin edilen İsmet Zengin'in cesedi, otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

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