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Kayıp olarak aranıyordu, cesedine ulaşıldı

İstanbul'da evinden 6 gün önce ayrılan Alzheimer hastası Halil Özer (64), Kocaeli'nin Gebze ilçesinde dere yatağında ölü bulundu.

DHA2 Kasım 2021 Salı 13:08 - Güncelleme: 2 Kasım 2021 Salı 13:08
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Tuzla'nın Mimar Sinan Mahallesi'nde yaşayan Halil Özer, 27 Ekim günü evinden ayrıldı. Alzheimer ve Parkinson hastası Halil Özer'in evine dönmemesi üzerine yakınları, durumu polise bildirdi. Ailesi, Halil Özer'i her yerde aramaya başladı. Bu sabah saatlerinde Gebze Güzeltepe Kuşdere mevkiinde dere yatağında yerde yatan bir kişiyi görenler durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler kişinin öldüğünü belirledi. Ölen kişinin 6 gün önce kaybolan Halil Özer olduğu belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Halil Özer'in cenazesi morga kaldırıldı. Vücudunda herhangi bir darp izi olmayan Halil Özer'in hastalığa bağlı olarak yaşamını kaybettiği belirtilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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