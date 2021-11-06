İSTANBUL 20°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Kasım 2021 Cumartesi / 1 RebiülAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    9,68
  • EURO
    11,2684
  • ALTIN
    565.973
  • BIST100
    1583.59
Güncel

Kayıp olarak aranıyordu, cesedine ulaşıldı

İstanbul Arnavutköy'de, dini nikahlı eşinin kayıp müracaatında bulunduğu Aykut Avşar'ın cesedi yol kenarındaki bir bahçenin su kuyusunda bulundu. Polisin kuyunun başında bulduğu şapkadan yola çıkarak inceleme sonrası cesede ulaştığı öğrenildi.

DHA6 Kasım 2021 Cumartesi 11:08 - Güncelleme: 6 Kasım 2021 Cumartesi 11:08
ABONE OL

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Arnavutköy Taşoluk Mahallesi'nde meydana geldi. Öğlen saatlerinde bir kadın, polis merkezi amirliğine giderek imam nikahlı eşi Aykut Avşar'ın (30) kayıp olduğu ihbarında bulundu.

Avşar'ı bulmak için polis geniş çaplı çalışma başlattı. Çalışmalar sırasında Egemen Caddesi üzerinde bulunan bir bahçenin su kuyusunun başındaki şapka polisin dikkatini çekti. Bunun üzerine polis ekipleri kuyuyu inceledi.

Kısa bir süre sonra kuyuda bir erkek cesedi tespit edildi. Cesedin Aykut Avşar'a ait olduğu ortaya çıktı. Olay yerine çağrılan itfaiye arama kurtarma ekipleri, kuyu içerisinden suyu boşalttıktan sonra Avşar'ın cansız bedenini kuyudan çıkardı.

Avşar'ın imam nikahlı eşi ve babası da ekipler tarafından olay yerine getirildi. Burada savcı tarafından ifadeleri alındı.

Yapılan incelemeler sonrasında kuyuda cesedi bulunan 30 yaşındaki Aykut Avşar'ın cansız bedeni ise Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Polisin olay ilişkin çalışmaları devam ediyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.