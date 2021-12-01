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Kayıp olarak aranıyordu, cesedine ulaşıldı

Çanakkale'de 3 gündür kayıp Aziz Savaş'ın (82) cansız bedenine ulaşıldı.

DHA1 Aralık 2021 Çarşamba 14:35 - Güncelleme: 1 Aralık 2021 Çarşamba 14:35
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Eceabat ilçesine bağlı Alçıtepe köyünde yaşayan Aziz Savaş, 3 gün önce evden çıktı. Savaş'ın dönmemesi üzerine yakınları durumu jandarmaya bildirdi. Savaş'ın son görüldüğü köyün çevresinde jandarmanın yanı sıra, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile arama kurtarma derneği ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Ekiplerin çalışmalarına, köylüler de destek verdi. 3 gündür aranan Savaş'ın Sarıtepe mevkiinde cansız bedeni bulundu. Aziz Savaş'ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi morguna gönderildi. Savaş'ın ölüm nedeninin otopsi sonucu belirleneceği belirtilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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