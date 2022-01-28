Kayıp olarak aranıyordu, cesedine ulaşıldı

DHA 28 Ocak 2022 Cuma 14:53 - Güncelleme: 28 Ocak 2022 Cuma 14:53

Kadıköy Mahallesi Zümrüt Sokak'taki evinden 21 Ocak'ta bakkala gittiğini söyleyerek çıkan Mustafa Fıçıcı'dan ailesi, bir daha haber alamadı. Ailenin polise kayıp başvurusunda bulunmasıyla ekipler, her yerde Fıçıcı'yı aradı. Dün akşam 112 Acil Çağrı Merkezi'ne, Kandıra Kerpe sahili açıklarında hareketsiz yatan kişinin görüldüğü yönünde ihbar geldi. Jandarma ekipleri karada, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri de denizde arama yaptı. Dün havanın kararması üzerine ara verilen çalışmalara bu sabah erken saatlerde devam edildi. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, öğle saatlerinde kayalıkların arasına sıkışmış erkek cesedi buldu. Yapılan kontrolde cansız bedenin, kayıp olarak aranan Mustafa Fıçıcı'ya ait olduğu belirlendi. Fıçıcı'nın cesedi, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Soruşturma sürüyor.