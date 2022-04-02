İSTANBUL 19°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Nisan 2022 Cumartesi / 1 Ramazan 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,6857
  • EURO
    16,2283
  • ALTIN
    909.144
  • BIST100
    2251.68
Güncel

Kayıp olarak aranıyordu, cesedine ulaşıldı

Bursa'da, ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu Alaettin Esmer'in (67) göle uçtuğu belirlenen otomobilinde cesedi bulundu. Alaettin Esmer'in cenazesi, yapılan incelemenin ardından Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

DHA2 Nisan 2022 Cumartesi 12:24 - Güncelleme: 2 Nisan 2022 Cumartesi 12:24
ABONE OL

Mustafakemalpaşa ilçesi Orta Mahallesi'nde oturan Alaettin Esmer, perşembe günü evden çıkıp arkadaşlarıyla buluştu. Arkadaşlarıyla bir süre zaman geçirdikten sonra yanlarından ayrılan Esmer'den bir daha haber alınamadı. Aile cuma günü durumu jandarma ve polis ekiplerine bildirdi. Yapılan araştırmada Alaettin Esmer'in en son Behram Göleti yakınlarında görüldüğü tespit edildi. Mustafakemalpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, gölde ve çevresinde çalışma başlattı. Gölete doğru giden tekerlek izleri olduğunu saptayan jandarma, durumu Mudanya Jandarma Sahil Güvenlik ekiplerine iletti. Sabah saatlerinde göle giren dalgıçlar, Esmer'in aracını gölde buldu. Aracın içerisinde ise Alaettin Esmer'in cansız bedenine ulaşıldı. Esmer'in cesedini dalgıçlar çıkardı. Otomobil ise vinçle çıkarıldı.

Alaettin Esmer'in cenazesi, yapılan incelemenin ardından Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.