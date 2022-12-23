Kayıp olarak aranıyordu, cesedine ulaşıldı

Ulaş ilçesi Esentepe Mahallesi'ndeki evinden 20 Aralık akşamı ayrılan Alzheimer hastası Fatma Fidan, geri dönmedi. Yakınlarının ihbarıyla ilçede arama çalışması başlatıldı. AFAD, polis ve jandarma komandoların da katılımıyla 2 gün boyunca yapılan aramalardan sonuç alınamadı.

Dün gece ara verilen çalışmalar bu sabah yeniden başlatıldı. Çalışmalar sırasında Fatma Fidan, ilçe merkezine 6 kilometre uzaklıkta Karatepe mevkisinde AFAD ekipleri tarafından saat 10.00 sıralarında ölü bulundu. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede Fidan'ın soğuktan donarak yaşamını yitirdiği üzerinde durulduğu belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KESİN ÖLÜMÜ NEDENİ OTOPSİYLE BELLİ OLACAK

Sivas'ın Ulaş ilçesinde kayıp olarak aranırken, arazide ölü bulunan Alzheimer hastası Fatma Fidan'ın (75) cansız bedeni, olay yerinde savcılık talimatıyla yapılan inceleme sonrası cenaze aracıyla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü. Fidan'ın kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsiyle belirlenecek.