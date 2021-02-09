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Güncel

Kayıp olarak aranıyordu... Dere yatağında cesedi bulundu

Trabzon'un Tonya ilçesinde kayıp olarak aranan İbrahim Kurt'un (56) dere yatağında cansız bedeni bulundu.

DHA09 Şubat 2021 Salı 10:20 - Güncelleme: 09 Şubat 2021 Salı 10:20
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İlçeye bağlı Karaağaçlı Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde dolaşmak için evden ayrılan İbrahim Kurt, geri dönmedi. Kurt'tan haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi. Bölgeye gelen ekipler, İbrahim Kurt'un bulunması için arama çalışması başlattı. Yaklaşık 5 saatlik çalışma sonunda, Kurt'un cansız bedeni evine 200 metre mesafedeki Kökren Deresi'nde bulundu. Savcılık incelemesinin ardından 5 çocuk babası Kurt'un cenazesi otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

İbrahim Kurt'un ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

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