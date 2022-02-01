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Kayıp olarak aranıyordu, donarak öldüğü ortaya çıktı

Uşak'ta, yakınlarının 2 gündür haber alamadığı Aytekin Akca'nın (64), av için gittiği kırsal alanda soğuktan donarak öldüğü belirlendi.

DHA1 Şubat 2022 Salı 17:13 - Güncelleme: 1 Şubat 2022 Salı 17:13
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Bozköy Güldezler Mahallesi'nde yaşayan, evli ve 2 kız çocuk babası Aytekin Akca, 30 Ocak'ta avlanmak için evinin yakınlarındaki kırsal alana ava gitti. Akca'dan haber alamayan yakınları, bir süre sonra durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Ekipler, hava sıcaklığının eksi 18 derece olduğu bölgede arama çalışması başlattı. Geniş alanda yapılan 4 saatlik arama sonucu Akca'nın cansız bedenine ulaşıldı. Akca'nın soğuktan donarak yaşamını yitirdiği belirlendi. Akca'nın cesedi, savcının olay yeri incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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