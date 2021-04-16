İSTANBUL 14°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Nisan 2021 Cuma / 4 Ramazan 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,0735
  • EURO
    9,684
  • ALTIN
    460.95
  • BIST100
    1408.28
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kayıp olarak aranıyordu, kayalıkların arasında sıkışmış olarak bulundu
Güncel

Kayıp olarak aranıyordu, kayalıkların arasında sıkışmış olarak bulundu

Adıyaman'da 3 gün önce evinden ayrılan ve kayalıkların arasına sıkışmış halde bulunan Hanım Bağcı (82), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

DHA16 Nisan 2021 Cuma 15:54 - Güncelleme: 16 Nisan 2021 Cuma 15:54
ABONE OL

Yeşilyurt Mahallesi'ndeki evinden 3 gün önce çıkan alzheimer hastası Hanım Bağcı'dan haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine polis ekiplerince başlatılan çalışma sonuç vermeyince, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kırsal alanda arama başlattı. Çalışmalar sürerken merkeze bağlı Zey köyündeki ormanlık alanda yaşlı bir kadının kayalıklar arasında sıkıştığı öğrenildi. İhbarla bölgeye gelen AFAD ekiplerince 1 saat süren çalışmanın ardından Hanım Bağcı, mahsur kaldığı kayalıkların arasından çıkartılarak sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesi yapıldı. Ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan yaşlı kadın doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Bağcı'nın cenazesi yapılan işlemlerin ardından hastane morguna kaldırıldı. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.