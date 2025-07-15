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Güncel

Kayıp olarak aranıyordu: Otel odasında kanlar içerisinde bulundu

Tekirdağ'da kayıp olarak aranan 30 yaşındaki A.T, bir otel odasında kanlar içerisinde bulundu.

AA15 Temmuz 2025 Salı 13:06 - Güncelleme:
Kayıp olarak aranıyordu: Otel odasında kanlar içerisinde bulundu
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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesine kayıp olarak aranan kişi otel odasında ağır yaralı halde bulundu.

Kızılpınar Mahallesi'nde evinden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan A.T'nin (30) yakınlarının ihbarı üzerine jandarma ekiplerince arama çalışması başlatıldı.

Ekipler tarafından yapılan çalışmada, A.T'nin Namık Kemal Bulvarı üzerindeki bir otelde olduğu tespit edildi.

Otele giden polis ve jandarma ekipleri, A.T'yi odasında vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanmış halde buldu.

A.T, sağlık ekiplerince Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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