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Güncel

Kayıp olarak aranıyordu, sazlık aranda önce aracı sonra cesedi bulundu

Aydın'ın Söke ilçesinde iki gündür haber alınamayan ve bugün otomobiline sazlık alanda ulaşılan kişinin cenazesi, arama sonucu aynı bölgede bulundu. Cenaze, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

AA02 Eylül 2020 Çarşamba 14:16 - Güncelleme: 02 Eylül 2020 Çarşamba 17:27
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Evli ve 2 çocuk babası Hüseyin Arslan'dan haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi.

Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, Arslan'ın kullandığı otomobilin son olarak Balat ile Atburgazı mahalleleri arasında görüldüğünü belirledi.

Çalışmalarını bu bölgede yoğunlaştıran ekipler, Arslan'ın aracını sazlık alanda suya batmış halde buldu. Araç, çekici yardımıyla çıkarıldı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma Timi (SAT) sulak alanda arama çalışması başlattı. Arslan'ın cenazesi otomobilin bulunduğu bölgenin yakınında dalgıçlarca bulundu.

Cenaze, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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